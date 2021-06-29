В Яранском районе девушка на иномарке сбила попутного мотоциклиста

После столкновения мотоциклист упал на землю и получил серьезные травмы. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 28 июня, в Яранском районе произошло ДТП с участием мотоциклиста. Авария случилась в 16 часов на 149 км федеральной трассы «Вятка». Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 33-летняя женщина-водитель автомобиля «Киа Соренто» не заметила попутного мотоциклиста и повернула налево. В результате аварии мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 7 ДТП, в которых 8 человек получили травмы.