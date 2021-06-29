В Кировской области разыскивают водителя, сбившего велосипедиста в Тужинском районе

Авария произошла в 22 часа 20 минут в Тужинском районе на 207 км федеральной автодороги «Вятка». Фото: vk.com/gibdd43

В Тужинском районе водитель сбил велосипедиста и скрылся с места аварии. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В понедельник вечером, 28 июня, на 207 км федеральной автодороги «Вятка» произошла автомобильная авария. По предварительной информации, водитель автомобиля сбил 55-летнего мужчину, который ехал на велосипеде. После чего скрылся с места ДТП.

- В результате происшествия мужчина – велосипедист получил травмы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация ему не потребовалась.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя, который уехал с места ДТП.