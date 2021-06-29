Кировчанин, нагло похитивший сумочку у пенсионерки, подозревается еще в ряде ограблений

Полицейские задержали вора и заключили его под стражу до вынесения приговора Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове полицейские задержали мужчину, который похитил сумку у 79-летней женщине на улице Чапаева. Внутри краденой вещи находились также мобильный телефон и банковская карта потерпевшей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

За помощью к стражам порядка потерпевшая обратилась 18 июня, спустя два дня после ограбления. Через некоторое время полицейские задержали 56-летнего подозреваемого . Свою вину мужчина полностью признал.

В настоящее время он заключен под стражу. На него завели уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Вскоре состоится суд, где мужчине вынесут окончательный приговор.