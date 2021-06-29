Статистика по COVID-19 в Кировской области: количество госпитализированных пациентов начало уменьшаться

Количество пациентов в реанимации также сократилось по сравнению с предыдущим днем Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 29 июня.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 105 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 469 человек.

На стационарном лечении находятся 3949 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 146 пациентам, 25 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 389.

В амбулаторных условиях проходит лечение 4997 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2930 исследований на COVID-19.