Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 июня 2021 9:00

Кировчанин, укравший 200 кг алюминиевого провода может сесть в тюрьму на 2 года

Общая стоимость ущерба составила 26 тысяч рублей
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сотрудники транспортной полиции оперативно задержали вора, похитившего большое количество алюминиевого провода

Сотрудники транспортной полиции оперативно задержали вора, похитившего большое количество алюминиевого провода

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове нашли мужчину, который похитил 200 кг алюминиевого провода с территории железной дороги. Сумма нанесенного ущерба коммерческой компании составила 26 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном ЛО МВД России на транспорте.

Сотрудники ведомства установили, что 39-летний подозреваемый воспользовался служебным положением, сгрузил алюминиевый провод из служебной машины. После чего директор коммерческой компании обратился за помощью в полицию.

Мужчину вскоре задержали. На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Вскоре состоится суд, где подозреваемому вынесут окончательный приговор.