Кировчанин, укравший 200 кг алюминиевого провода может сесть в тюрьму на 2 года

Сотрудники транспортной полиции оперативно задержали вора, похитившего большое количество алюминиевого провода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове нашли мужчину, который похитил 200 кг алюминиевого провода с территории железной дороги. Сумма нанесенного ущерба коммерческой компании составила 26 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном ЛО МВД России на транспорте.

Сотрудники ведомства установили, что 39-летний подозреваемый воспользовался служебным положением, сгрузил алюминиевый провод из служебной машины. После чего директор коммерческой компании обратился за помощью в полицию.

Мужчину вскоре задержали. На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Вскоре состоится суд, где подозреваемому вынесут окончательный приговор.