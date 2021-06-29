В Кировскую область привезли 27400 доз вакцины от COVID-19

Новая партия вакцины насчитывает собой более 27 тысяч доз. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировскую область привезли очередную партию вакцины от коронавируса в количестве 27400 доз. Об этом рассказали в региональном правительстве.

На данный момент прививку от ковида можно сделать в городских и районных поликлиниках. По заявкам работодателей на предприятия выезжают мобильные бригады. Кроме того, по городу продолжают работать выездные пункты вакцинации:

- парковка у ж/д вокзала - до 2 июля включительно с 10 до 18 часов;

- Театральная площадь - до 8 июля включительно с 9 до 17 часов;

- парк имени Кирова - до 15 июля включительно с 13 до 20 часов.