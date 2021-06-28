Вятку и карьер у Нового моста вновь признали непригодными для купания

Вода в Вятке и еще нескольких популярных водоемах не соответствует гигиеническим нормативам. Фото: Анастасия РОМАНОВА

В Кировской области нашлось еще несколько популярных водоемов, где нежелательно купаться. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В период с 16 по 23 июня провели лабораторные испытания воды в Вятке (карьер у Нового моста, городской и Филейский пляжи), пруду на реке Плоская у деревни Заборье, Омутнинском и Большом Кирсинском прудах. Результаты показали: несоответствие гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

Кроме того, исследования проводили и на соответствие по санитарно-химическим показателям. Непригодной оказалась вода в Вятке на пляже в Слободском, а также в Омутнинском, Большом Кирсинском и Белохолуницком прудах.