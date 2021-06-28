В Кировской области объявили метеопредупреждение на 28 июня

Порывы ветра могут достигать 17-22 м/с. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жара жарой, а дождь по расписанию. Погода в Кировской области может здорово испортиться. Региональное ГУ МЧС прислало метеопредупреждение на 28 июня.

По данным Кировского ЦГМС, весь день понедельника местами по области ожидаются грозы, шквалистый ветер с порывами 17-22 м/с, возможны ливни и град. Такая погода сохранится и ночью вторника, 29 июня.

Спасатели напоминают кировчанам, как вести себя во время сильного ветра:

- в доме - отойдите от окон, займите безопасное место в помещении;

- на улице - держитесь подальше от деревьев, зданий, мостов, линий электропередачи, рек и промышленных объектов. Не заходите в ветхие здания - они могут обрушиться от сильного порыва ветра.