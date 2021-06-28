В Шабалинском районе пенсионер выстрелил в сына, чтобы прогнать его

Пенсионер выстрелил в сторону окна, чтобы прогнать назойливого родственника. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Шабалинском районе пенсионер прогнал назойливого сына выстрелом из обреза. К счастью, никто не пострадал. Подробности сообщили в областном УМВД.

На днях в полицию позвонили жители села Черновское и сообщили, что слышали выстрелы. На место отправилась следственно-оперативная группа. Они и выяснили, что в деревне действительно устроили стрельбу, причем сделал это местный житель - 65-летний пенсионер.

Как оказалось, к нему в гости пришел его сын. Между мужчинами завязался конфликт, сын сбежал из дома отца и остался стоять за окном. Чтобы выгнать гостя, пенсионер схватил обрез и выстрелил из него в сторону окна. К счастью, тот не пострадал. Полиции стрелявший объяснил, что ранее нашел оружие в заброшенном доме и оставил себе.

Обрез охотничьего ружья и 15 патронов изъяли. На пенсионера же завели уголовное дело за незаконное хранение оружие.