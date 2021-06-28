Мэрия: установка «красных рук» в парке имени Кирова не согласована

Новый арт-объект едва успел появиться в городе, а уже может пойти под снос. Фото: vk.com/kirov_blacklist

Новый арт-объект в Кирове может пойти под снос. С администрацией его установку в парке никак не согласовывали. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе мэрии.

- В теруправление Ленинского района за согласованием никто не обращался за согласованием. Сейчас выясняется, на муниципальной земле арт-объект установлен или нет. Если да, то специалисты будут искать собственника и требовать согласования либо уборки скульптуры, - прокомментировали нам в горадминистрации.

Напомним, новый арт-объект в виде красных рук, сложенных в сердечко, появился на днях у колеса обозрения в парке имени Кирова. Реакцию у горожан он вызвал неоднозначную: кто-то посчитал его пугающим, кто-то - вполне себе неплохим, а кто-то заявляет, что место для установки выбрали явно неудачно.