В Орловском районе «десятка» вылетела на встречную полосу и врезалась в «КамАЗ»

В аварии все остались живы из-за того, что удар пришелся по касательной. Фото: vk.com/gibdd43

В пятницу, 25 июня, в Орловском районе произошло ДТП с участием большегруза. Авария случилась в 4 часа 45 минут на 358 км федеральной трассы «Вятка». Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным водитель автомобиля «ВАЗ-2110» не убедился в безопасности своего маневра и начал обгон. Выехав на встречную полосу, легковушка врезалась в «КамАЗ». В результате аварии три пассажира «десятки» получили травмы. К счастью госпитализация двум 30-летним мужчинам и 18-летней девушке не понадобилась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 15 ДТП, в которых 22 человека получили травмы.