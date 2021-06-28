В Кирове новый арт-объект вызвал споры между горожанами

Новый арт-объект появился у колеса обозрения в парке имени Кирова. Фото: vk.com/kirov_blacklist

В Кирове появился новый арт-объект - красные руки, сложенные в «сердечко». Горожане, как всегда, отреагировали на него неоднозначно. Снимки появились в соцсетях и тут же набрали множество комментариев.

Новый арт-объект расположился у подножья колеса обозрения в парке имени Кирова. Красные руки тут же собрали толпу на «пофоткаться» и кучу возмущенных комментариев. На некоторых кировчан скульптура нагнала страху:

- Как из фильма ужасов...

- Страшненько, примитивно, отталкивающе, жуть.

- Я тоже сторонник обновлений и современных арт-обьектов, но место (фон) очень неудачно выбрано... втиснуты без всякого единого ансамбля с окружением... да и зловеще как-то, согласна...

Некоторые вступились за новую архитектурную форму:

- Вживую все не так смотрится. Намного гармоничней и красивей. И эти руки в сравнении с колесом обозрения просто крошечные. Здесь они, как говорится, вырваны из контекста.

Многие заметили, что похожие арт-объекты есть и в других городах страны. К примеру, такая же скульптура стоит в Перми, что дало кировчанам повод предположить о повторении за соседними регионами.