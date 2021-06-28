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Общество28 июня 2021 10:15

За прошедшие выходные в Кировской области задержали 32 нетрезвых водителя

Всего сотрудникам Гоставтоинспекции удалось пресечь 1626 нарушений ПДД
Алексей РомановАлексей Романов
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C пятницы по воскресенье 43 кировчанина сели за руль, не имея или лишившись водительских прав

C пятницы по воскресенье 43 кировчанина сели за руль, не имея или лишившись водительских прав

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировской области за прошедшую пятницу и выходные дни задержали 32 нетрезвых автолюбителя. Еще 43 человека сели за руль, не имея или лишившись водительских прав. Всего же за три дня сотрудникам ГИБДД удалось пресечь 1626 нарушений правил дорожного движения. Об это сообщили в Госавтоинспекции.

Полицейские напоминают, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителю грозит уже уголовная ответственность.

Сотрудники Госавтоинспекции просят кировчан быть бдительными и сообщать о нетрезвых автомобилистах по телефонам: 8(8332) 588-888 или 02.