За прошедшие выходные в Кировской области задержали 32 нетрезвых водителя

C пятницы по воскресенье 43 кировчанина сели за руль, не имея или лишившись водительских прав Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировской области за прошедшую пятницу и выходные дни задержали 32 нетрезвых автолюбителя. Еще 43 человека сели за руль, не имея или лишившись водительских прав. Всего же за три дня сотрудникам ГИБДД удалось пресечь 1626 нарушений правил дорожного движения. Об это сообщили в Госавтоинспекции.

Полицейские напоминают, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителю грозит уже уголовная ответственность.

Сотрудники Госавтоинспекции просят кировчан быть бдительными и сообщать о нетрезвых автомобилистах по телефонам: 8(8332) 588-888 или 02.