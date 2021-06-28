За две недели в Кировской области привлечены к административной ответственности около 30 судовладельцев

Основные нарушения были связаны с отсутствием на лодках спасательных жилетов для пассажиров Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кировской области прошли рейды инспекторов ГИМС. Их главной целью было выявление мест несанкционированного массового купания населения и надзор за эксплуатацией маломерных судов.

За прошедшие две недели удалось выявить и задержать порядка 30 судовладельцев-нарушителей. На всех не соблюдающих правила использования плавсредств составлены протоколы об административном правонарушении. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Основные выявленные нарушения:

- отсутствие на судне спасательных жилетов для пассажиров;

- управление плавсредством без техосмотра и прав;

- использование маломерного судна без соответствующей регистрации.

Добавим, что на территории нашего региона до конца текущей недели будет стоять аномальная жара. В связи с этим спасатели рекомендуют соблюдать простые правила поведения на воде. Подробнее здесь.