Статистика по COVID-19 в Кировской области: количество пациентов, находящихся на стационарном лечении, превысило 4 тысячи человек

В Кировской области растет число тех, кому требуется госпитализация после заражения коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 28 июня.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 110 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 189 человек.

На стационарном лечении находятся 4084 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 155 пациентам, 24 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 388.

В амбулаторных условиях проходит лечение 4858 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 3238 исследований на COVID-19.