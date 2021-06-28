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Здоровье28 июня 2021 9:34

Статистика по COVID-19 в Кировской области: количество пациентов, находящихся на стационарном лечении, превысило 4 тысячи человек

В отделении реанимации 155 человек
Алексей РомановАлексей Романов
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В Кировской области растет число тех, кому требуется госпитализация после заражения коронавирусом

В Кировской области растет число тех, кому требуется госпитализация после заражения коронавирусом

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 28 июня.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 110 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 189 человек.

На стационарном лечении находятся 4084 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 155 пациентам, 24 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 388.

В амбулаторных условиях проходит лечение 4858 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 3238 исследований на COVID-19.