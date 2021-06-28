Погода в Кировской области с 28 июня по 2 июля: слабый дождь и жара

Берите с собой зонт: всю неделю обещается пусть и слабый, но дождь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жара в конце недели наконец пойдет на спад! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды в Кировской области на наступившую рабочую неделю с 28 июня по 2 июля с помощью сервиса rp5.ru.

В понедельник, 28 июня, термометр выдаст отметку в +28 градусов максимум. В течение дня ожидается слабый дождь. Ветра почти не будет - 2 м/с, но порывы могут достигать 7 м/с. Атмосферное давление - в норме.

Во вторник, 29 июня, воздух прогреется до +30 градусов. Вновь обещается слабый дождь в течение дня. Порывы ветра могут достигать 10 м/с. Атмосферное давление упадет до 741 мм ртутного столба.

В среду, 30 июня, вновь прогнозируется +30 градусов тепла. Синоптики снова предсказывают слабый дождь и облачную, а к вечеру даже пасмурную, погоду. Атмосферное давление упадет еще сильнее - до 740 мм ртутного столба. Сильного ветра не ожидается.

В четверг, 1 июля, жара начнет спадать. Термометры покажут максимум +25 градусов. В течение дня снова будет накрапывать слабый дождь. Атмосферное давление станет еще ниже - 739 мм ртутного столба.

В пятницу, 2 июля, температура воздуха обещает прийти в норму: до +21 градуса. Днем снова будет поливать, но слабо. Атмосферное давление будет по-прежнему низким, оставшись на предыдущей отметке. Сильного ветра синоптики не прогнозируют.