В Орлове восстановили нормальное водоснабжение

Водоснабжение удалось восстановить 26 июня.
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
В Орлове устранили утечку на системе водоснабжения, ставшую причиной перебоев с водой в городе. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
По данным регионального министерства строительства, энергетики и ЖКХ, в субботу 26 июня около 17 часов удалось восстановить нормальное водоснабжение в Орлове. К 21 часу водонапорную башню должны были заполнить. Ситуацию контролирует дежурная служба министерства. Стоит, однако, отметить, что в комментариях жители города жалуются на отсутствие ресурса - до сих пор.
Напомним, жители Орлова давно массово жаловались на местный «Водоканал» из-за частых перебоев с водой. В ситуацию вмешалась прокуратура. В результате проверки сотрудники ведомства выявили ряд нарушений, потребовали их устранить и запретили компании прекращать подачу ресурса в жилые дома.