В Орлове восстановили нормальное водоснабжение

Водоснабжение удалось восстановить 26 июня. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Орлове устранили утечку на системе водоснабжения, ставшую причиной перебоев с водой в городе. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

По данным регионального министерства строительства, энергетики и ЖКХ, в субботу 26 июня около 17 часов удалось восстановить нормальное водоснабжение в Орлове. К 21 часу водонапорную башню должны были заполнить. Ситуацию контролирует дежурная служба министерства. Стоит, однако, отметить, что в комментариях жители города жалуются на отсутствие ресурса - до сих пор.

Напомним, жители Орлова давно массово жаловались на местный «Водоканал» из-за частых перебоев с водой. В ситуацию вмешалась прокуратура. В результате проверки сотрудники ведомства выявили ряд нарушений, потребовали их устранить и запретили компании прекращать подачу ресурса в жилые дома.