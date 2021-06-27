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Общество27 июня 2021 16:16

В Орлове восстановили нормальное водоснабжение

Причиной отсутствия ресурса оказалась утечка
Маргарита Акагиева
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Водоснабжение удалось восстановить 26 июня.

Водоснабжение удалось восстановить 26 июня.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Орлове устранили утечку на системе водоснабжения, ставшую причиной перебоев с водой в городе. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

По данным регионального министерства строительства, энергетики и ЖКХ, в субботу 26 июня около 17 часов удалось восстановить нормальное водоснабжение в Орлове. К 21 часу водонапорную башню должны были заполнить. Ситуацию контролирует дежурная служба министерства. Стоит, однако, отметить, что в комментариях жители города жалуются на отсутствие ресурса - до сих пор.

Напомним, жители Орлова давно массово жаловались на местный «Водоканал» из-за частых перебоев с водой. В ситуацию вмешалась прокуратура. В результате проверки сотрудники ведомства выявили ряд нарушений, потребовали их устранить и запретили компании прекращать подачу ресурса в жилые дома.