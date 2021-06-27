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Общество27 июня 2021 13:26

«Горэлектросеть» сообщила об отключениях электричества в Кирове 28 июня

Сотни домов останутся без ресурса на несколько часов
Маргарита Акагиева
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28 июня электричество пропадет в десятках домов Кирова.

28 июня электричество пропадет в десятках домов Кирова.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Рабочая неделя в Кирове уже традиционно начнется с отключений электроэнергии. В понедельник, 28 июня, десятки домов останутся без ресурса. График опубликовало АО «Горэлектросеть».

Причины отключений - ремонт оборудования, плановый и капитальный, эксплуатационные работы. На улице Торфяной - подключение нового потребителя. Время отсутствия электричества зависит, как всегда, от типа работ и района проживания.

Самые везучие - жители нескольких домов на Мелькомбинатовском проезде и улице Попова: у них капремонт оборудования проведут ночью, с 01.00 до 03.00. Меньше всех повезет проживающим на улицах Загородной, Горбуновой, Пятницкой и Преображенской. В их домах капремонт оборудования будут проводить с 08 до 17 часов. Учитывая сильную жару... держитесь.

Подробный график отключения электричества 28 июня в Кирове вы можете посмотреть по этой ссылке.