Региональное ГУ МЧС: 27 июня ожидается сильная жара до +35 градусов

Кировчан просят внимательнее отнестись к своему самочувствию в такую жару. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кировчане, держитесь: будет очень жарко. Региональное ГУ МЧС объявило метеопредупреждение по области.

Ведомство сообщало об аномально жаркой погоде еще с пятницы. Сейчас жителям области приходят смс-оповещения с уточнением прогноза. По данным Кировского ЦГМС, сегодня, 27 июня, местами по области сохранится сильная жара с температурой +35 градусов. Естественно, что так «повезет» не всем - в основном, южным районам региона. Кроме того, на воскресенье 27 июня ожидаются слабые кратковременные дожди, начиная с обеда. Однако вряд ли при такой погоде они смогут принести какое-то утешение.

Региональное ГУ МЧС просит жителей области быть осторожнее и следить за своим самочувствием. Недавно «Комсомолка» публиковала советы, как уберечься от солнечного удара. Подробнее - здесь.