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Здоровье27 июня 2021 10:30

Статистика по COVID-19 в Кировской области: в инфекционных стационарах находятся почти 4000 пациентов

На дому лечатся 4907 заболевших
Ангелина Табрисова
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В реанимации находятся 152 пациента, 26 из них - на ИВЛ.

В реанимации находятся 152 пациента, 26 из них - на ИВЛ.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 27 июня.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 115 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 169 человек.

На стационарном лечении находятся 3978 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 152 пациентам, 26 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 388.

В амбулаторных условиях проходит лечение 4907 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4481 исследование на COVID-19.