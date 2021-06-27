Статистика по COVID-19 в Кировской области: в инфекционных стационарах находятся почти 4000 пациентов

В реанимации находятся 152 пациента, 26 из них - на ИВЛ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 27 июня.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 115 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 169 человек.

На стационарном лечении находятся 3978 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 152 пациентам, 26 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 388.

В амбулаторных условиях проходит лечение 4907 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4481 исследование на COVID-19.