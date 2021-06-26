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Общество26 июня 2021 17:43

В Санчурском районе подросток чуть не погиб от винта моторной лодки

Мужчина не заметил купающихся в реке друзей и ехал прямо на них
Алексей РомановАлексей Романов
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После столкновения мужчина помог подростку выбраться из воды и отвез его в больницу

После столкновения мужчина помог подростку выбраться из воды и отвез его в больницу

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Санчурском районе чуть не погиб подросток, купавшийся с другом в реке Большая Кокшага. Их не заметил мужчина, плывший на моторной лодке. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

Как стало известно позднее, ребят спасло то, что они вовремя стали отплывать от двигающейся прямо на них лодки. Однако один из подростков все же не успел уплыть на безопасное расстояние. В результате мальчика зацепило винтом. Владелец плавсредства помог пострадавшему выбраться из воды и отвез его в медучреждение.

В больнице мальчику оказали помощь. В настоящее время жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.