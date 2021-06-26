На Центральном рынке Кирова появилась новая парковка на 40 мест

Для безопасности и удобства на парковке нанесена специальная разметка. Фото: admkirov.ru

На Центральном рынке Кирова открылась дополнительная автомобильная парковку для посетителей на 40 мест. Она будет работать ежедневно с 9.00 до 16.00 часов. Причем первые три часа покупатели смогут оставлять свои машины бесплатно. Об этом сообщили в горадминистрации.

Заехать на парковку можно будет с улицы Пролетарской. Для удобства и безопасности на стоянке нанесена соответствующая разметка.

Отметим, что Центральный рынок Кирова планируется существенно реконструировать. Так, должны отремонтировать павильон, а также построить современный торговый центр площадью 9 тыс. кв. метров.

Кроме того, продолжается модернизация Октябрьского рынка. Уже демонтирован старый павильон, а проект нового направлен на государственную экспертизу.