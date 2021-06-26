В Кирове приступили к обустройству футбольного поля и беговых дорожек на стадионе «Трудовые резервы»

До конца июня рабочие демонтируют старое покрытие футбольного поля. Фото: admkirov.ru

На кировском стадионе «Трудовые резервы» рабочие приступили к реконструкции футбольного поля и обустройству беговых дорожек. Первые занятия на обновленном спортивном объекте запланированы уже в августе этого года. Об этом сообщили в горадминистрации.

В настоящее время рабочие демонтируют покрытие футбольного поля, которое было уложено семь лет назад. Затем подрядчик приступит к устройству основания, а завершающим этапом станет укладка нового искусственного газона. Кроме того, на стадионе появятся современные беговые дорожки. Это было главным требованием для участия в нацпроекте «Спорт - норма жизни».

На обновление стадиона потребуется порядка 40 млн рублей. Большую часть этой суммы - 25 миллионов рублей выделено из городской казны. Оставшиеся средства поступили из федерального бюджета по принципу софинансирования.

Завершить работы должны в августе текущего года. Стадион будет соответствовать общероссийским стандартом и сможет принимать крупные соревнования.