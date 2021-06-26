Погода в Кировской области на 26 и 27 июня: солнечно и низкое атмосферное давление

Аномальная жара будет одолевать кировчан еще несколько дней Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Наступившие выходные практически не будут отличаться от прошедших будней. На всей территории области сохранится аномальная жара. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды с помощью сервиса rp.5.

В субботу, 26 июня, температура воздуха в течение дня поднимется до +28 градусов. День ожидается солнечным. Осадков не предвидится. Скорость ветра составит 2-3 м/c. Однако возможно небольшое усиление до 7-8 м/c. Атмосферное давление будет ниже нормы и установится на отметке 745 мм ртутного столба. Метеозависимым кировчанам стоит внимательно следить за своим самочувствием.

В воскресенье, 27 июня, воздух в течение дня прогреется до +30 градусов. День будет солнечным. С обеда возможны кратковременные дожди. Сильных порывов ветра не ожидается. Его скорость составит 3-4 м/c с переменным усилением до 9 м/c. Атмосферное давление по-прежнему останется низким - 744 мм ртутного столба.