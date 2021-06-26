Статистика по COVID-19 в Кировской области: В отделении реанимации находятся 150 человек

Число «тяжелых» пациентов, заразившихся коронавирусом, в Кировской области увеличивается Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 26 июня.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 117 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 430 человек.

На стационарном лечении находятся 3793 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 150 пациентам, 24 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 386.

В амбулаторных условиях проходит лечение 4867 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4166 исследований на COVID-19.