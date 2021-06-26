В Нолинске незаконно уволенная сотрудница добилась от коммерческой организации выплаты компенсации

Уволенную женщину восстановили и выплатили компенсацию за вынужденные прогулы
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В Нолинске незаконно уволенную сотрудницу коммерческой организации восстановили в должности и выплатили материальную компенсацию. На компанию и ее директора завели дело об административном правонарушении. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.
Представители надзорного органа провели проверку работодателя после обращения женщины. В результате выявлены явные нарушения трудового законодательства. После чего прокурор внес директору коммерческой организации представление. Кроме того, руководителя и саму компанию обязали выплатить штраф в размере 2 и 30 тысяч рублей соответственно.
В итоге сотрудницу восстанови ли в должности и по ее желанию выплатили материальную компенсацию за время вынужденного прогула.