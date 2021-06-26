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Общество26 июня 2021 9:43

В Нолинске незаконно уволенная сотрудница добилась от коммерческой организации выплаты компенсации

Компанию и ее директора оштрафовали на 30 и 2 тысячи рублей
Алексей РомановАлексей Романов
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Уволенную женщину восстановили и выплатили компенсацию за вынужденные прогулы

Уволенную женщину восстановили и выплатили компенсацию за вынужденные прогулы

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Нолинске незаконно уволенную сотрудницу коммерческой организации восстановили в должности и выплатили материальную компенсацию. На компанию и ее директора завели дело об административном правонарушении. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Представители надзорного органа провели проверку работодателя после обращения женщины. В результате выявлены явные нарушения трудового законодательства. После чего прокурор внес директору коммерческой организации представление. Кроме того, руководителя и саму компанию обязали выплатить штраф в размере 2 и 30 тысяч рублей соответственно.

В итоге сотрудницу восстанови ли в должности и по ее желанию выплатили материальную компенсацию за время вынужденного прогула.