В Нолинске незаконно уволенная сотрудница добилась от коммерческой организации выплаты компенсации

Уволенную женщину восстановили и выплатили компенсацию за вынужденные прогулы Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Нолинске незаконно уволенную сотрудницу коммерческой организации восстановили в должности и выплатили материальную компенсацию. На компанию и ее директора завели дело об административном правонарушении. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Представители надзорного органа провели проверку работодателя после обращения женщины. В результате выявлены явные нарушения трудового законодательства. После чего прокурор внес директору коммерческой организации представление. Кроме того, руководителя и саму компанию обязали выплатить штраф в размере 2 и 30 тысяч рублей соответственно.

В итоге сотрудницу восстанови ли в должности и по ее желанию выплатили материальную компенсацию за время вынужденного прогула.