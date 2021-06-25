В Кирове спасли тонущего 10-летнего мальчика

Мальчика унесло течением, и он не смог выплыть самостоятельно. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Кирове 10-летний мальчик едва не утонул, купаясь в Вятке. Его вовремя заметили и оказали помощь. Об этом рассказали в областном УМВД.

Тонущего ребенка увидел кировский полицейский. Мальчика уносило течением, он не мог справиться с ним и выплыть. Мужчина тут же бросился в воду, доплыл до ребенка и не дал ему захлебнуться. Вместе со спасателями пострадавшего удалось вытащить на берег. «Скорая помощь», прибывшая на место, отвезла его в больницу. Сейчас ему оказывают необходимую помощь.

Сейчас по факту происшствия проводится проверка. Как выяснилось, детей было трое: две девочки и мальчик. Искупаться они решили в Вятке в районе Трифонова монастыря. Всех подхватило сильным течением, дети стали тонуть. Одна девочка сумела выплыть самостоятельно, второй помог очевидец. Мальчика же унесло дальше всех по течению; его и вытащил из воды полицейский.

Кировчанам напоминают о необходимости объяснить детям, что на водоемах находиться без взрослых нельзя. Не оставляйте ребенка у воды без присмотра! Подробные правила и советы - здесь.