«Грозы, ливни, локально - град»: метеопредупреждение в Кировской области на 25 июня

До конца суток местами по области и Кирову будут идти ливни и грозы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кировскую область вновь накрыла гроза, подарив отдых от жары. Отдыхать придется до самой субботы. Региональное ГУ МЧС объявило метеопредупреждение на остаток дня и вечер 25 июня.

По данным областного ЦГМС, такая погода сохранится до конца суток 25 июня. Местами по региону и в самом Кирове ожидаются грозы с шквалистым усилением ветра - порывы могут достигать 17-22 м/с. В отдельных районах также ожидаются ливни, локально может пройти град.

Спасатели напоминают кировчанам о правилах поведения во время грозы:

- в доме - закрыть окна, двери. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не стойте рядом с окном! Также выключите телевизор и другие бытовые приборы;

- в лесу - укройтесь на низкорослом участке и не подходите к высоким деревьям;

- если гроза застала вас на водоеме - выйдите из воды, отойдите подальше от берега;

- в автомобиле - не покидайте его. Закройте окна, опустите антенну радиоприемника, не дотрагивайтесь до металлических частей.

Стоит отметить, что, несмотря на эту передышку, легче станет вряд ли. Аномальная жара, опустившаяся на Кировскую область, задержится в регионе. Подробнее - здесь.