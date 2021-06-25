В Кирове на руководство «Алмис» завели уголовное дело за мошенничество на 100 миллионов рублей

По факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кирове возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Виновные - неустановленный круг лиц из числа руководителей ООО «Алмис». Об этом рассказали в областном Следкоме.

С мая по октябрь 2020 года обвиняемые передавали в региональное министерство лесного хозяйства ложные сведения насчет техники, закупленной в рамках реализации некоего инвестиционного проекта. Сотрудники ведомства, выезжавшие на проверку, осмотрели оборудование. «Добросовестно заблуждаясь относительно установленного оборудования» (то бишь не намеренно соврав про его несоответствие, а будучи попросту некомпетентными), поставили галочку в отчете: все нормально.

В итоге эта ошибка позволила «Алмису» арендовать лесные участки по цене значительно ниже среднерыночной, притом совершенно незаконно. По версии следствия, разница в плате за пользование территорией с начала реализации проекта превысила 100 миллионов рублей (!!!), что является особо крупным размером.

Расследование продолжается, мошенников устанавливают. Напомним, ранее завели уголовное дело на директора ООО ПКП «Алмис» Михаила Скворцова - за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (утаили 54 миллиона рублей). Под статью попала и финдиректор фирмы - за неправомерный оборот средств. Сперва нашли только один эпизод, а потом вскрылись еще три.