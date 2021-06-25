В Малмыжском районе тракторист выехал на «встречку» и врезался в иномарку

Водитель трактора не убедился в безопасности маневра, выезжая на встречную полосу. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 24 июня, в Малмыжском районе произошло ДТП с участием трактора. Авария случилась в 13 часов 15 минут на 302 км трассы Киров - Малмыж - Вятские Поляны. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 57-летний тракторист не убедился в безопасности своего маневра, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Рено». После чего иномарка врезалась в дорожный знак и съехала в кювет. В результате аварии 21-летний водитель легковушки и его 23-летний пассажир получили травмы. К счастью, госпитализация молодым людям не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 6 ДТП, в которых 7 человек получили травмы.