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Происшествия25 июня 2021 12:57

В Уржуме водитель «Калины» сбил 4-летнего мальчика

Ребенок получил травмы и был госпитализирован
Алексей РомановАлексей Романов
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Владелец автомобиля «Лада Калина» не успел вовремя затормозить и наехал на маленького ребенка. Фото:

Владелец автомобиля «Лада Калина» не успел вовремя затормозить и наехал на маленького ребенка. Фото:

В четверг, 24 июня, в Уржуме водитель автомобиля «Лада Калина» сбил 4-летнего ребенка на велосипеде. Авария произошла в 20 часов 20 минут на улице Молодежной у дома №19. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 57-летний владелец «Лады» не заметил маленького велосипедиста и не смог во время затормозить. В результате мальчик получил травмы и был госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 6 ДТП, в которых 7 человек получили травмы.