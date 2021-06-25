В Уржуме водитель «Калины» сбил 4-летнего мальчика

Владелец автомобиля «Лада Калина» не успел вовремя затормозить и наехал на маленького ребенка. Фото:

В четверг, 24 июня, в Уржуме водитель автомобиля «Лада Калина» сбил 4-летнего ребенка на велосипеде. Авария произошла в 20 часов 20 минут на улице Молодежной у дома №19. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 57-летний владелец «Лады» не заметил маленького велосипедиста и не смог во время затормозить. В результате мальчик получил травмы и был госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 6 ДТП, в которых 7 человек получили травмы.