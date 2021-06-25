Аномальная жара в Кировской области продлится еще почти неделю

Кировчан просят внимательнее следить за своим здоровьем в аномально-жаркую погоду Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аномально жаркая погода в Кировской области сохранится до конца июня. По прогнозам синоптиков, она спадет только к 1 июля. Об этом сообщили в региональном ЦГМС.

Специалисты отмечают, что в настоящее время среднесуточная температура выше нормы на 7 и более градусов. В связи с этим многие, особенно пожилые кировчане и люди с хроническими заболеваниями, подвергаются большому риску.

Для того, чтобы защитить свое здоровье необходимо соблюдать ряд правил:

- Надевайте легкую, свободную одежду из натуральных материалов (хлопок, лен);

- Cтарайтесь не находиться под палящим солнцем. Особенно это опасно с 9.00 до 15.00;

- Пейте больше воды. Рекомендуется выпивать 1,5 - 2 литра воды в день;

- Регулярно проветривайте помещение.

Подробнее о всех рекомендациях врачей можно узнать здесь.