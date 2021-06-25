В предстоящие выходные в двух районах Кирова пройдут «сплошные проверки» автомобилистов

Регулярные проверки автомобилистов помогут предотвратить множество ДТП и сохранить не одну человеческую жизнь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящие выходные, 26 и 27 июня, в Нововятском и Ленинском районах Кирова пройдут «сплошные проверки» водителей на состояние опьянения. Сотрудники ГИБДД вместе с активистами организации «Ночной Патруль» и представителями народных дружин будут выявлять и останавливать нетрезвых автолюбителей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Отметим, что рейды пройдут не только на улицах указанных районов, но также и на выездах и въездах в областной центр, а также в его пригородных зонах.

Полицейские напоминают, что за управление автомобилем в нетрезвом виде грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет.

В Госавтоинспекции напоминают, что все патрульные машины оснащены видеорегистраторами. Это поможет избежать конфликтов и предупредит коррупцию со стороны стражей порядка.