Статистика по COVID-19 в Кировской области: число пациентов на стационарном лечении приближается к четырем тысячам

В Кировской области ситуация с коронавирусом остается очень напряженной Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 25 июня.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 119 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 437 человек.

На стационарном лечении находятся 3742 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 145 пациентам, 21 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 385.

В амбулаторных условиях проходит лечение 4661 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4602 исследования на COVID-19.