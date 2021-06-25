Стадион «Трудовые резервы» в Кирове реконструируют под всероссийские стандарты

После модернизации стадиона на нем смогут проводить футбольные матчи всероссийского уровня. Фото: admkirov.ru

В текущем году в Кирове запланирован капитальный ремонт пяти спортивных объектов. На эти цели будут направлены значительные средства. Об этом сообщили в горадминистрации.

Так, на трех объектах заменят кровлю, в одном пол, а в спорткомплексе «Россия» реконструируют зал. Впервые выделят средства на модернизацию и обновление спортивных школ.

Кроме того, на прошедшем совещании депутатов гордумы обсуждался вопрос капитального ремонта лыжероллерной трассы в районе Северной набережной. На эти цели потребуется порядка 17 млн рублей. Власти ищут возможности по выделению необходимых средств.

В рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» запланирована модернизация футбольного поля на стадионе «Трудовые резервы». После реконструкции здесь можно будет проводить матчи всероссийского масштаба.

Как отметила глава города, Елена Ковалева, нужно также обратить внимание на лыжную трассу в микрорайоне Радужный и постараться включить проект строительства стадиона в федеральные программы.

Отметим, что на сегодняшний день уже подана заявка на разработку проектно-сметной документации на строительство спорткомплекса в Нововятском районе, который может быть построен в 2023 году. В планах также подготовка документов на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Первомайском районе на улице Павла Корчагина.