Роспотребнадзор: предположительным источником неприятного запаха в Кирове является «ДИОН»

На неприятные запахи кировчане жалуются уже очень давно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кирове выявили источник неприятного запаха, на который жалуются горожане. По информации областного Роспотребнадзора, им предположительно является предприятие «ДИОН», работающее на площадке Биохимзавода. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Стоит отметить, что, при неприятном запахе, воздух предприятие не загрязняет. Исследования не выявили превышения допустимых концентраций вредных веществ. Однако очистные сооружения производства не соответствуют его мощности. «ДИОН» должен был модернизировать их по заключенному с властями соглашению, однако не сделал этого.

В итоге контроль за работой предприятия в части выполнения договоренности усилится. Ситуацию продолжат мониторить. Кроме того, для определения точного источника неприятного запаха решено было привлечь ученых научно-исследовательского института, который занимается такими вопросами.