В Кирове снесут дом на Октябрьском проспекте, где произошел пожар

Пожар в этом доме вспыхнул 9 июня 2021 года. Фото: admkirov.ru

В Кирове решили снести дом №103 по Октябрьскому проспекту, где произошел пожар. Соответствующее постановление появилось на сайте горадминистрации. Теперь собственникам жилья предстоит осуществить его снос. На это у них есть шесть месяцев.

Напомним, пожар в этом доме произошел 9 июня 2020 года. В огне пострадали двое человек. Без крыши над головой остались пять семей, которые временно разместились в гостинице. Сейчас решается вопрос о предоставлении им жилья из маневренного фонда. Стоит отметить, что аварийным этот дом признали еще в 2016 году. Переселение жильцов из него планировалось в 2023 году.

Региональное ГУ МЧС после пожара признало дом непригодным для проживания. По предварительным данным, причиной возгорания стал внесенный источник огня.