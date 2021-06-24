В Кирове с 25 июня десятки домов останутся без горячей воды

С 25 июня по 9 июля сотни кировчан останутся без горячей воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове десятки домов останутся без горячей воды на две недели. В городе продолжаются гидравлические испытания. График отключений появился на сайте hot-water-kirov.ru.

Ресурс будет отсутствовать с 25 июня по 9 июля. Горячей воды лишатся не только жилые дома, но также офисные помещения, производственные здания и школы.

Под отключения попадают следующие адреса:

- ул. Ананьинская, 3, 15, 8;

- ул. Родниковая, 2, пер. Родниковый, 8;

- Октябрьский пр., 30, 30а, 32, 34, 36;

- пер. Химический, 1, 2, 3, 6, 8;

- пр. Набережная Курьи, 4;

- ул. Северное Кольцо, 1;

- ул. Семаковская, 41;

- ул. Карла Маркса, 3, 5, 7, 9, 13, 11;

- пер. Искожевский, 7а, 3, 4, 5, 6, 8, 12.