Пострадавшие в пожаре дома в Нолинске восстановят за счет средств резервного фонда области

Власти региона помогут пострадавшим от пожара в Нолинске. Фото: kirovreg.ru

Жителям Нолинска, чьи дома пострадали от пожара, восстановят жилье за счет средств резервного фонда Кировской области. О том, какие права имеют погорельцы им объяснил руководитель администрации губернатора и правительства региона Максим Финченко во время личной встречи.

- Мы провели оперативное совещание с руководством района, города, а также с представителями ГУ МЧС. Даны соответствующие поручения по подготовке проектно-сметной документации и иных необходимых документов для проведения аварийно-восстановительных работ специалистам администрации города и района, - отметил чиновник.

Напомним, что крупный пожар в Нолинске произошел в среду, 23 июня, около 14.00. Возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем в хозпостройке. После чего пламя быстро перекинулось на жилые дома. Подробнее здесь.