В Кирово-Чепецке женщина разбила 12 бутылок водки прямо в магазине

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли в магазин и задержали дебоширку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На днях на пункт вневедомственной охраны в Кирово-Чепецке поступил сигнал тревоги. Оказалось, что в одном из продуктовых магазинов на проспекте Мира 49-летняя женщина умышленно разбила 12 бутылок водки. По крайней мере так охарактеризовал ситуацию продавец. Ущерб составил более двух тысяч рублей, но оплачивать испорченный товар чепчанка отказалась.

Опергруппа Росгвардии незамедлительно прибыла на место и задержала подозреваемую. Позднее женщину доставили в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.