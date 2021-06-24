Вице-спикер ОЗС Герман Гончаров представил Кировскую область на встрече законодателей Приволжья

Вице-спикер ОЗС Герман Гончаров отметил, что наш регион делает все для совершенствования туристической привлекательности. Фото: zsko.ru

В четверг, 24 июня, состоялось заседание представителей органов законодательной власти субъектов ПФО. От Кировской области на мероприятии присутствовал вице-спикер ОЗС Герман Гончаров. Об этом сообщили в региональном Законодательном собрании.

На повестке дня стояли вопросы развития внутреннего туризма и межнациональных отношений.

По словам вице-спикера, наш регион постоянно совершенствует туристическую привлекательность. До 2025 года утверждена соответствующая стратегия.

И уже нынешним летом будет реализован проект «Путешествуем по России» с участием популярных блогеров. Они расскажут своим подписчикам о красотах вятского края, чтобы вызывать интерес к достопримечательностям Кировской области и привлечь в наш регион большее количество туристов.

- В каждом регионе есть свои жемчужины, свои исторические места, но не каждый местный житель знает о них. И мы должны пересмотреть и у себя в регионах законодательство, чтобы граждане знали и всю нашу территорию, и родную историю. А за счет въездного туризма шло пополнение региональных бюджетов, - подчеркнул Герман Анатольевич.

Другим немаловажным аспектом, обсуждаемым на заседании, стало усовершенствование концепции межнациональных отношений внутри субъектов ПФО.

По мнению Германа Гончарова, кардинальное решение данного вопроса невозможно без слаженной работы федеральных и региональных властей, а также органов местного самоуправления.

- В Кировской области проживают представители более 100 национальностей. Успешный опыт соседних регионов поможет объединению народов Вятской земли и ее динамическому развитию,- добавил вице-спикер ОЗС.