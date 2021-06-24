В Кировской области запретят продавать алкоголь 27 июня

Розничная продажа алкоголя в этот день будет запрещена. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Кировской области на один день запретят продажу алкоголя. Связано это с празднованием Дня молодежи, который отмечают 27 июня.

По региональному законодательству в этот день будет под запретом розничная продажа алкогольной продукции. Исключение - заведения общепита: кафе, бары, рестораны, буфеты. Областное правительство напоминает, что за нарушение закона полагается немаленький штраф. Должностные лица заплатят от 20 до 40 тысяч рублей, а юридические - от 100 до 300 тысяч.

В ведомстве также сообщают, что в 2020 году в День молодежи по области проводились рейды в поисках нарушителей. В итоге на продаже алкоголя попались семь организаций. Всех привлекли к административной ответственности.