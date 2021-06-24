Жительница Котельнича лишилась всей наличности из-за денежной «реформы»

Всего злоумышленнице удалось подменить на фальшивые купюры 24 тысячи рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Полицейские Котельнича устанавливают личность мошенницы, которая под предлогом новой денежной реформы похитила у пожилой женщины 24 тысячи рублей. Об этом сообщили в УМВД Росиии по Кировской области.

Выяснилось, что 83-летняя пенсионерка впустила в дом злоумышленницу, так как та представилась сотрудницей правоохранительных органов. Аферистка убедила пожилую женщину в том, что в нашей стране проводится денежная реформа. По новому закону нужно заменить все имеющиеся в наличии деньги на новые.

Доверчивая котельничанка отдала все наличные злоумышленнице для проверки. Та в свою очередь попросила пенсионерку написать персональные данные на листок, пока она будет сверять купюры. Воспользовавшись моментом, преступница подменила деньги на фальшивые, после чего ушла.

В настоящее время лжесотрудницу МВД разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.