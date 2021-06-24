В Кировской области сироте выдали непригодную для проживания квартиру

Балки перекрытия в квартире разрушились, на стенах нашли трещины и следы гниения. Фото: прокуратура Кировской области

В Кировской области сироте предоставили разваливающуюся квартиру. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В июне 2020 года глава администрации Афанасьевского района и местный предприниматель заключили договор о передаче в муниципальную собственность одной из квартир жилого дома в Афанасьево. Стоимость помещения составила 700 тысяч рублей. В ноябре того же года ее отдали местному жителю, который в несовершеннолетнем возрасте остался без родителей.

Вскоре обладатель новой квартиры заметил множество нарушений. На стенах обнаружились трещины, следы гниения, балки перекрытия оказались разрушены. Он обратился в прокуратуру, а ее сотрудники - в суд. В результате квартиру признали непригодной для проживания. Областной Следком возбудил уголовное дело по статье «халатность».