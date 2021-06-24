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Общество24 июня 2021 12:15

Суд запретил «Орловскому водоканалу» прекращать подачу воды в жилые дома

Исполнения данного требования находится на особом контроле прокуратуры
Алексей РомановАлексей Романов
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Жители города Орлова часто жаловались на местный водоканал из-за постоянных перебоев с водоснабжением

Жители города Орлова часто жаловались на местный водоканал из-за постоянных перебоев с водоснабжением

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Орлове суд обязал местную ресурсоснабжающую компанию не прекращать подачу воды в жилые дома. За выявленные нарушения организацию могут привлечь к административной ответственности. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Поводом к проверке стали постоянные жалобы от местных жителей на перебои с водой. Сотрудники надзорного органа подтвердили нарушения в деятельности ООО «Орловский водоканал».

Представители прокуратуры потребовали от организации устранить все недочеты и давать воду согласно установленным нормативам. Дело находится на особом контроле ведомства.