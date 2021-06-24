В Опаринском районе водитель автомобиля «УАЗ» сбил велосипедиста и скрылся

Велосипедист получил серьезные травмы и был госпитализирован. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 23 июня, в Опаринском районе неизвестный на автомобиле «УАЗ» сбил 28-летнего велосипедиста. Авария произошла в 22 часа 40 минут на улице Первомайской у дома № 37. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель не заметил велосипедиста и наехал на него. После чего скрылся с места аварии. Пострадавший получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время виновника ДТП разыскивает полиция.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 2 ДТП, в которых 3 человека получили травмы.