Статистика по COVID-19 в Кировской области: в отделении реанимации более 140 человек

На стационарном лечении находятся более 3,6 тысяч человек
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 24 июня.
За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 118 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 422 человека.
На стационарном лечении находятся 3628 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 143 пациентам, 21 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 384.
В амбулаторных условиях проходят лечение 4300 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4082 исследования на COVID-19.