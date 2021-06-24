Статистика по COVID-19 в Кировской области: в отделении реанимации более 140 человек

На стационарном лечении находятся более 3,6 тысяч человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 24 июня.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 118 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 422 человека.

На стационарном лечении находятся 3628 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 143 пациентам, 21 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 384.

В амбулаторных условиях проходят лечение 4300 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4082 исследования на COVID-19.