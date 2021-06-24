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Общество24 июня 2021 10:17

В результате сильного пожара в Нолинске более 50 человек остались без крыши над головой

Пока пострадавших от огня переселили во временное жилье
Алексей РомановАлексей Романов
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Пожар тушили более двух часов 45 человек и 13 единиц техники. Фото: kirovreg.ru

Пожар тушили более двух часов 45 человек и 13 единиц техники. Фото: kirovreg.ru

Пожар произошел в среду, 23 июня, около 14.00. В результате неосторожного обращения с огнем загорелась хозпостройка. Позже пламя перекинулось на жилые дома. С возгоранием боролись более двух часов. Были задействованы 45 человек и 13 единиц техники. Пожарные эвакуировали 50 человек.

Всем погорельцам предложено временное жилье. В четверг, 24 июня, на место выедет руководитель администрации губернатора и регионального правительства. Он встретится с пострадавшими и проработает все возможные механизмы поддержки. Об этом сообщили в пресс-центре правительства области.

Отметим, что на территории области установилась аномальная жара. Она продлится еще несколько дней. Солнечная сухая погода несет за собой большие риски возникновения природных возгораний.

В связи с этим губернатор Кировской области попросил жителей региона соблюдать все меры противопожарной безопасности и осторожного обращения с огнем.