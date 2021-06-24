Областной Минтранс ищет перевозчика на маршрут Киров-Лубягино

Сейчас автобусное сообщение между Кировом и Лубягино пытаются сохранить. Фото: Анна КРЮКОВА

Лубягино снова кипит: с 1 июля они могут лишиться автобусного сообщения с Кировом. Опять. В автобусах появились объявления, что маршрут №148 Киров-Лубягино закрывается. Фото появились в городских соцсетях, начались обсуждения.

К теме подключился кировский активист Вячеслав Царюк, участник инициативной группы «Лубягино». По его словам, о таком они с руководством АО «Кировпассажиравтотранс», которое и обслуживает данный маршрут, не договаривались. И сообщил о своем намерении добиваться возобновления маршрута.

Вскоре к теме подключилось и областное правительство. По информации пресс-службы ведомства, региональный Минтранс пытается сохранить маршрут. А у АО КПАТ 30 июня кончается срок действия маршрутных карт, вот и разгадка.

- В настоящее время министерством транспорта прорабатывается вопрос с перевозчиками, в том числе с АО КПАТ по обеспечению транспортного обслуживания населения по данному маршруту с 1 июля 2021 года.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что слухи о закрытии маршрутов №155 Киров-Левинцы, №127 Киров-Быстрица и №107 Киров-Мурыгино - действительно лишь слухи. Автобусы на них продолжат работу.