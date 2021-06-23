Руководители города обсудили развитие системы водоснабжения Нововятска с жителями района

О проблемах существующей системы рассказал директор МУП «Водоканал» Дмитрий Ухин. Фото: admkirov.ru

В среду, 23 июня, руководители города встретились с представителями центров местной активности и общественных советов Нововятского района. Участники встречи обсудили варианты развития системы водоснабжения микрорайона. Сейчас единственный источник, из которого жители района получают воду - артезианские скважины. Точные данные о запасах воды в них отсутствуют.

О проблемах существующей системы рассказал директор МУП «Водоканал» Дмитрий Ухин. Он пояснил, что из-за расположения скважин внутри жилых кварталов, не все из них имеют санитарно-защитную зону и систему обеззараживания. Поэтому в период сильных осадков и таяния снега микробиологические показатели воды могут не соответствовать нормам.

- Система водоснабжения района нуждается в модернизации. Поиск альтернативных источников необходим, чтобы обеспечить дополнительные запасы качественной и безопасной питьевой воды, - отметил глава администрации Дмитрий Осипов.

А мэр города Елена Ковалева подчеркнула что, при решении данного вопроса важно учитывать мнение жителей.

В связи с чем присутствующим на встрече нововятичам разъяснили, какие варианты развития системы холодного водоснабжения имеются в их районе. Один из них - реализация федеральной программы «Чистая вода», в рамках которой планируется реконструкция, позволяющая запитать район со всех возможных источников. Это собственные скважины, водозаборы Нововятского механического завода и Корчемкино, Куменский водовод.

Стоит отметить, что реконструкция будет проведена за счет федеральных средств, а значит, без увеличения тарифа на холодную воду для горожан. Реализация проекта запланирована на 2024-2025 годы.